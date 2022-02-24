Пушилин заявил, что штаб силовой операции в Донбассе "практически уничтожен"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Штаб силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

"По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары. Огневые точки противника подавляются, штаб ООС (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС) практически уничтожен, освободительное движение в самом разгаре", - заявил Пушилин. Как добавил глава республики, "наши города, города ДНР, в самое ближайшее время будут освобождены".

Пушилин также подчеркнул, что "жителям Донецкой Народной Республики опасаться нечего". По его словам, Вооруженные силы ДНР "сделают все возможное, чтобы была обеспечена безопасность".