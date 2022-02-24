Алиев заявил, что Азербайджан нацелен на статус наблюдателя в ШОС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Баку заинтересован в повышении статуса партнера по диалогу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до наблюдателя. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне.

"Что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. И мы официально несколько лет назад обратились в секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен", - сказал он.

По словам азербайджанского президента, в ходе его контактов с руководством стран - членов ШОС, в том числе России, говорилось о том, что нет причин для неизменения статуса. "Но этого до сих пор не происходит по не известным для нас причинам", - добавил он.