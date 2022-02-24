Президент Азербайджана заявил, что заинтересован в развитии русского языка в своей стране

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Азербайджан отмечает большую востребованность русского языка в республике и прилагает усилия по его сохранению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Что касается обучения на русском языке: да, это сознательная политика. Это мы делаем, естественно, в первую очередь для себя, чтобы те, кто хочет обучаться на русском языке - и азербайджанцы, и не азербайджанцы - имели такую возможность, - сказал Алиев. - Востребованность русского сектора, как мы называем, в школах большая. И обучаются, как я говорил, и азербайджанцы, и не азербайджанцы. Более 140 тысяч детей и более 15 тысяч азербайджанских граждан обучаются в вузах на русском отделении".

Он также напомнил, что в Азербайджане существует государственный вуз - Славянский университет, где в первую очередь изучают русский язык и готовят преподавателей русского языка и других славянских языков.

Взаимное сотрудничество

Алиев отметил, что в подписанной им декларации о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана есть и пункт о гуманитарном сотрудничестве, и это сотрудничество взаимное.

Президент Азербайджана обратил внимание и на то, что и в России существуют отделения обучения на азербайджанском языке, около 80 школ. "Мы это очень приветствуем с тем, чтобы азербайджанцы и граждане России, те, кто здесь работает, и их дети могли бы тоже учиться на своем языке", - добавил он.

По его словам, это взаимный процесс, идущий полностью в духе сотрудничества, он также обратил внимание на то, что в сравнении с другими странами постсоветского пространства является примером того, как к этому вопросу надо относиться. "Это касается не только образования, это касается и в целом отношения к русскому языку", - подчеркнул президент Азербайджана.

"Очень важно, что в годы, когда мы уже не в одном государстве, и новое поколение уже пришло, мы сумели это сохранить. И будем делать все, чтобы это сохранить и на будущее", - добавил Алиев.