Алиев считает, что Азербайджан и Армения придут к мирному договору

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, что верит в нормализацию отношений Баку и Еревана.

"Думаю, что после окончания второй карабахской войны отношения с Арменией тоже нормализуются. Во всяком случае, мы официально заявили о желании заключить мирный договор с Арменией, - сказал он. - Наверное, на каком-то этапе это произойдет, но в нынешних геополитических реалиях мы должны быть реалистами, не должны желать того, чего достигнуть невозможно, но должны двигаться в направлении установления прочного мира на Кавказе".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные бои.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января 2021 года в Москве состоялась встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана. На ней было подписано новое совместное заявление, которым в том числе предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

26 ноября 2021 года лидеры снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией, Россия окажет консультативное содействие по запросу сторон.