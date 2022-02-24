Алиев: восстановление в Карабахе будет идти по концепции "умные города, умные села"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Азербайджан планирует вести восстановление в Карабахе по концепции "умные города, умные села", в основе которой находится использование зеленой энергии. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС, состоявшейся накануне.

"Нами уже разработан мастер-план строительства городов Агдам, Физули, Шуша, и [строительство] других городов тоже в ближайшее время будет утверждено. Все будет делаться по плану, никакого хаоса не будет. В основу будет взят принцип зеленой энергии. Вся зона Карабаха и Восточного Зангезура будет зоной зеленой энергии. И концепция "умные города, умные села". Эти люди ждали очень долго, поэтому они должны жить в лучших условиях, которые возможны в Азербайджане", - сказал азербайджанский лидер.

Он подчеркнул, что не может назвать конкретные сроки реализации этой программы, поскольку главной проблемой в регионе остаются сложности с разминированием и это тормозит процесс. "Мы делаем все - ежедневно, ежечасно - чтобы этот процесс ускорился. Нам, конечно, нужна помощь именно в плане разминирования, даже не финансовая, а не техническая. Просто физически мы не успеваем. У нас есть Агентство по разминированию, у нас есть несколько батальонов в министерстве обороны, есть группа МЧС, но физически не хватает, потому что очень это медленный процесс. Мы обратились к международным структурам с просьбой оказать содействие, но, к сожалению, прошел уже год и три месяца, и пока все это без ответа", - заключил Алиев.

9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

26 ноября 2021 года три лидера снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также оговорили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией, при чем Россия окажет консультативное содействие по запросу сторон.