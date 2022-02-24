Алиев: граждане с армянскими фамилиями могут беспрепятственно посещать Азербайджан

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Граждане различных государств, имеющие армянские фамилии, могут беспрепятственно приезжать в Азербайджан. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся накануне встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Отвечая на вопрос главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о том, что гражданам с армянской фамилией запрещен въезд в Азербайджан, Алиев указал, что данная информация не соответствует действительности и в республике "нет запрета на въезд по этническому принципу". "Многочисленные визиты армянского народа в Азербайджан тому свидетельство. Они участвуют в спортивных мероприятиях, таких как Евроигры, команда из Армении участвовала. Я даже помню, что одному представителю Украины, армянину по национальности, я лично вручал серебряную медаль, он стоял на подиуме рядом с азербайджанским боксером, который завоевал золото", - пояснил Алиев.

Глава государства также напомнил о визите католикоса всех армян Гарегина II. "Он посетил армянcкую церковь в Баку и был удивлен, что в этой церкви мы храним более 5 тысяч книг на армянском языке, он сам этому свидетель. Таких примеров я могу привести много: и депутаты, и общественные деятели, и граждане других стран с армянскими корнями", - отметил Алиев.

"Мы отвечаем за безопасность своих граждан и своих гостей, поэтому наша просьба заключалась в том, что в случае, когда граждане Армении или лица с армянскими фамилиями приезжают в Азербайджан, чтобы соответствующие органы были проинформированы, в частности если речь идет о России, - добавил президент. - Были случаи, когда было отказано во въезде, но они случались именно потому, что эти формальности не были соблюдены".

Алиев обратил внимание, что в Азербайджане по-прежнему живет определенное число армян и "им никто не предъявляет никаких претензий".

Глава республики пригласил Симоньян посетить Азербайджан вместе со съемочной группой и лично убедиться в отсутствии данных запретов.