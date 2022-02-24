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Лукашенко: проведение совещания с военными продиктовано изменением обстановки у границ

Лукашенко заявил, что проведение оперативного совещания с военными продиктовано изменением обстановки у западных и южных границ - БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
Военная операция на Украине
Главы МИД стран Балтии призвали к политической изоляции России
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали "срочно предоставить украинскому народу оружие, боеприпасы и любую другую военную поддержку для самообороны, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку"
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