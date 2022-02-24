ДНР сообщила о гибели мирного жителя в Горловке в результате обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Один мирный житель Горловки погиб и еще пять получили ранения в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила в четверг Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины, прикрывая отступающие подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, целенаправленно бьют по жилым районам Донецкой Народной Республики. В результате обстрела из ствольной артиллерии калибра 152 мм города Горловка есть потери среди гражданского населения. Пятеро раненых, один погибший", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела были повреждены пять жилых домов, а также обесточен водопроводный узел, в части города снижено давление воды. "Материалы по факту ранения и гибели гражданских лиц будут переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командования ВФУ [Вооруженных формирований Украины]", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о начале военной операции на фоне агрессии украинской стороны.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.