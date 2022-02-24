Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации РФ в Донбассе

"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние, наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - сказал он в четверг на оперативном совещании с военными, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия предлагала руководству Минобороны Украины связаться с главой Минобороны РФ.