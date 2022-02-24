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Военная операция на Украине
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Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации РФ в Донбассе

Президент Белоруссии заявил, что страна предлагала руководству Минобороны Украины связаться с главой Минобороны РФ

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе.

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"Вот я прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние, наши войска никакого участия не принимают в этой операции", - сказал он в четверг на оперативном совещании с военными, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что Белоруссия предлагала руководству Минобороны Украины связаться с главой Минобороны РФ.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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