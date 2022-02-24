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Военная операция на Украине

Депутат Рады призвал Зеленского подать в отставку

Илья Кива обвинил президент страны в том, что он привел Украину к войне
© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского виновным в обострении ситуации с Донбассом и призвал его подать в отставку.

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"Как народный депутат Украины я обращаюсь к президенту Зеленскому: ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сейчас человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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