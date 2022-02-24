Депутат Рады призвал Зеленского подать в отставку

"Как народный депутат Украины я обращаюсь к президенту Зеленскому: ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сейчас человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.