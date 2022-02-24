Жители Киева скупают товары первой необходимости, кафе и рестораны закрыты

В магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других продуктов первой необходимости. Кафе и рестораны закрыты. В некоторых банкоматах можно снять наличные, но в нескольких банках деньги выдают только в кассах при предъявлении паспорта.

На АЗС выстроились огромные очереди из десятков машин, на некоторых заправках закончилось топливо.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

На всей территории Украины ввели военное положение.