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Посла России вызвали в МИД Италии в связи с военной операцией на Украине

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол России в Италии Сергей Разов был вызван в МИД Италии в связи с проведением российской военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении итальянского внешнеполитического ведомства.

"Российскому дипломату выразили решительное осуждение итальянским правительством чрезвычайно серьезной, неоправданной и неспровоцированной агрессии Москвы против Украины, которая представляет собой явное и недвусмысленное нарушение международного права", - указывается в сообщении.

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