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Военная операция на Украине

Лукашенко отметил взвешенную позицию Китая касательно ситуации на Украине

Лукашенко отметил взвешенную позицию Китая касательно ситуации на Украине - БелТА.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКитайВоенная операция на Украине
Около 1 900 граждан Украины пересекли границу Молдавии
Пятеро из них попросили убежища
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