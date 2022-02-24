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Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске - БелТА.

Около 1 900 граждан Украины пересекли границу Молдавии
Пятеро из них попросили убежища
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