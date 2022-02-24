Военная операция РФ на Украине. Что известно к этому часу

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Как заявил глава государства, Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" страны, а также призвал украинских военных сложить оружие. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".​​​​​​​

Еще во время выступления Путина в СМИ и Telegram-каналах начало появляться множество противоречивых материалов о ходе операции. В том числе сообщалось о взрывах в разных украинских городах — Киеве, Одессе, Харькове и других. В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам ПВО, военным аэродромам и авиации украинской армии. В ведомстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как города не являются военными целями. В министерстве также заявили, что украинские погранслужбы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают". Позже в Минобороны рассказали, что вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, включая авиабазы и средства ПВО. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ осуществляют огневую поддержку сил ДНР и ЛНР, которые перешли в наступление.

В ответ на начало операции Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. МИД страны начал срочную эвакуацию своего посольства в РФ. На всей территории Украины объявили военное положение, власти полностью закрыли воздушное пространство страны и остановили работу большинства портов. Президент Владимир Зеленский записал несколько видеобращений, в которых призвал украинцев не поддаваться панике. Глава государства также рассказал о непрекращающихся контактах с иностранными лидерами. Из Киева сообщают об ажиотаже в банках и на АЗС, также о значительном увеличении потока автомобилей на пограничных КПП. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал в Facebook "всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас вступить в ряды сил территориальной обороны".

Большинство западных стран осудили начало российской военной операции на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что "Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение". С критикой руководства РФ выступили главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина "остановить солдат" от атаки на Украину и дать миру шанс. В Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и в других европейских столицах пообещали ввести беспрецедентные санкции в отношении РФ.

На фоне начала военной операции рубль значительно ослабел по отношению к доллару и евро. К 9:31 мск американская и европейская валюты торговались на уровнях 87,6 рубля (+7,4%) и 99,03 рубля (+8%). Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги. Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать валютные интервенции, а также запретил короткие продажи на российском рынке. На юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение будет действовать до 2 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала, который за последнее время был "изрядно подрощен" из-за рубежа. Он также указал на готовность Кремля общаться с руководством Украины, если Киев сможет говорить по поставленным российской стороной вопросам. Песков добавил, что сроки проведения военной операции на Украине определит президент.