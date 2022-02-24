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Военная операция РФ на Украине.
Военная операция РФ на Украине.
Военная операция РФ на Украине.
Военная операция РФ на Украине.
Военная операция РФ на Украине.
Военная операция на Украине

Военная операция РФ на Украине. Что известно к этому часу

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Таймлайн событий

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Как заявил глава государства, Москва будет стремиться к "демилитаризации и денацификации" страны, а также призвал украинских военных сложить оружие. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы "не входит оккупация украинских территорий".​​​​​​​

  • Еще во время выступления Путина в СМИ и Telegram-каналах начало появляться множество противоречивых материалов о ходе операции. В том числе сообщалось о взрывах в разных украинских городах — Киеве, Одессе, Харькове и других. В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам ПВО, военным аэродромам и авиации украинской армии. В ведомстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает, так как города не являются военными целями. В министерстве также заявили, что украинские погранслужбы "никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают". Позже в Минобороны рассказали, что вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, включая авиабазы и средства ПВО. Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ осуществляют огневую поддержку сил ДНР и ЛНР, которые перешли в наступление.
  • В ответ на начало операции Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. МИД страны начал срочную эвакуацию своего посольства в РФ. На всей территории Украины объявили военное положение, власти полностью закрыли воздушное пространство страны и остановили работу большинства портов. Президент Владимир Зеленский записал несколько видеобращений, в которых призвал украинцев не поддаваться панике. Глава государства также рассказал о непрекращающихся контактах с иностранными лидерами. Из Киева сообщают об ажиотаже в банках и на АЗС, также о значительном увеличении потока автомобилей на пограничных КПП. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал в Facebook "всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас вступить в ряды сил территориальной обороны".
  • Большинство западных стран осудили начало российской военной операции на Украине. Президент США Джо Байден заявил, что "Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение". С критикой руководства РФ выступили главы Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина "остановить солдат" от атаки на Украину и дать миру шанс. В Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и в других европейских столицах пообещали ввести беспрецедентные санкции в отношении РФ.
  • На фоне начала военной операции рубль значительно ослабел по отношению к доллару и евро. К 9:31 мск американская и европейская валюты торговались на уровнях 87,6 рубля (+7,4%) и 99,03 рубля (+8%). Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги. Цена нефти Brent превысила $104 за баррель впервые с августа 2014 года. Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать валютные интервенции, а также запретил короткие продажи на российском рынке. На юге России временно приостановили работу 12 аэропортов. Как сообщили в Росавиации, ограничение будет действовать до 2 марта.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что демилитаризация Украины означает нейтрализацию ее военного потенциала, который за последнее время был "изрядно подрощен" из-за рубежа. Он также указал на готовность Кремля общаться с руководством Украины, если Киев сможет говорить по поставленным российской стороной вопросам. Песков добавил, что сроки проведения военной операции на Украине определит президент.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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