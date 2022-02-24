{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Johanna Geron, Pool Photo via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Johanna Geron, Pool Photo via AP

Украина разрывает дипломатические отношения с РФ - Зеленский.

Молния
Лукашенко получил заверения, что Путин будет рассматривать атаку на Белоруссию как на РФ
Читать полностью