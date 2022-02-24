Далекоидущие санкции и серьезные последствия. Первая реакция Запада на операцию России

Западные страны осудили действия России в поддержку Донбасса и призвали прекратить военную операцию на территории Украины.

США, Великобритания и другие страны объявили о намерении ввести "беспрецедентные" и "далекоидущие" санкции против РФ, пригрозив масштабными и серьезными последствиями для России. ЕС собрался ослабить экономическую базу России и способность страны к модернизации.

ТАСС собрал первую реакцию западных стран на действия России по защите Донбасса.

Донецкая и Луганская народные республики обратились к России с просьбой помочь отразить агрессию Украины. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью защитить людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

По его словам, США и их союзники не меняют своей позиции о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО, несмотря на многочисленные попытки РФ договориться. При этом Запад использует Киев против Москвы. Россия, как сообщил президент, будет стремиться "к демилитаризации и денацификации" Украины, но не планирует оккупацию украинских территорий.

По данным Минобороны России, вооруженные силы поражают военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием. Удары по городам не наносятся.

"Далекоидущие" санкции Запада