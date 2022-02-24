Далекоидущие санкции и серьезные последствия. Первая реакция Запада на операцию России

Западные страны осудили действия России в поддержку Донбасса и призвали прекратить военную операцию на территории Украины.
США, Великобритания и другие страны объявили о намерении ввести "беспрецедентные" и "далекоидущие" санкции против РФ, пригрозив масштабными и серьезными последствиями для России. ЕС собрался ослабить экономическую базу России и способность страны к модернизации.
ТАСС собрал первую реакцию западных стран на действия России по защите Донбасса.
- Донецкая и Луганская народные республики обратились к России с просьбой помочь отразить агрессию Украины. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью защитить людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
- По его словам, США и их союзники не меняют своей позиции о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО, несмотря на многочисленные попытки РФ договориться. При этом Запад использует Киев против Москвы. Россия, как сообщил президент, будет стремиться "к демилитаризации и денацификации" Украины, но не планирует оккупацию украинских территорий.
- По данным Минобороны России, вооруженные силы поражают военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием. Удары по городам не наносятся.
"Далекоидущие" санкции Запада
- Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил операцию России. Вашингтон и его союзники намерены ввести жесткие санкции против России в четверг, 24 февраля.
- Правительство Великобритании вместе с союзниками намерено принять "беспрецедентный пакет санкций" против России в свете операции на Украине, чтобы "наказать за ужасающее решение".
- Евросоюз также пообещал "масштабные и серьезные последствия для России". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что речь идет о самом жестком пакете санкций в истории сообщества, он затронет стратегические сектора экономики РФ, доступ к ключевым технологиям и рынкам. "Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", - добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.
- Австралия уже анонсировала второй пакет антироссийских санкций. В черный список страны войдут 25 россиян. Санкции объявят в отношении командующих армиями, заместителей министра обороны и российских наемников, "которые несут ответственность за неспровоцированную агрессию в адрес Украины", а также против четырех организаций, занимающихся "разработкой и продажей военных технологий и оружия". Правительство Австралии работает над другим пакетом против членов российского парламента.
- Польша и Румыния попросили НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса, которая созывает Совет для консультаций, когда одна из стран-участниц чувствует угрозу своей безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию "безрассудным и неспровоцированным нападением" и пообещал обсудить в рамках альянса "последствия" действий России при поддержке Украины.