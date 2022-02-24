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Далекоидущие санкции и серьезные последствия.
Далекоидущие санкции и серьезные последствия.
Далекоидущие санкции и серьезные последствия.
Далекоидущие санкции и серьезные последствия.
Далекоидущие санкции и серьезные последствия.

Далекоидущие санкции и серьезные последствия. Первая реакция Запада на операцию России

© EPA/OLIVIER HOSLET

Западные страны осудили действия России в поддержку Донбасса и призвали прекратить военную операцию на территории Украины.

США, Великобритания и другие страны объявили о намерении ввести "беспрецедентные" и "далекоидущие" санкции против РФ, пригрозив масштабными и серьезными последствиями для России. ЕС собрался ослабить экономическую базу России и способность страны к модернизации.

ТАСС собрал первую реакцию западных стран на действия России по защите Донбасса.

  • Донецкая и Луганская народные республики обратились к России с просьбой помочь отразить агрессию Украины. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью защитить людей, которые уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
  • По его словам, США и их союзники не меняют своей позиции о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО, несмотря на многочисленные попытки РФ договориться. При этом Запад использует Киев против Москвы. Россия, как сообщил президент, будет стремиться "к демилитаризации и денацификации" Украины, но не планирует оккупацию украинских территорий.
  • По данным Минобороны России, вооруженные силы поражают военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием. Удары по городам не наносятся.

"Далекоидущие" санкции Запада

  • Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил операцию России. Вашингтон и его союзники намерены ввести жесткие санкции против России в четверг, 24 февраля.
  • Правительство Великобритании вместе с союзниками намерено принять "беспрецедентный пакет санкций" против России в свете операции на Украине, чтобы "наказать за ужасающее решение".
  • Евросоюз также пообещал "масштабные и серьезные последствия для России". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что речь идет о самом жестком пакете санкций в истории сообщества, он затронет стратегические сектора экономики РФ, доступ к ключевым технологиям и рынкам. "Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", - добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.
  • Австралия уже анонсировала второй пакет антироссийских санкций. В черный список страны войдут 25 россиян. Санкции объявят в отношении командующих армиями, заместителей министра обороны и российских наемников, "которые несут ответственность за неспровоцированную агрессию в адрес Украины", а также против четырех организаций, занимающихся "разработкой и продажей военных технологий и оружия". Правительство Австралии работает над другим пакетом против членов российского парламента.
  • Польша и Румыния попросили НАТО задействовать 4-ю статью договора альянса, которая созывает Совет для консультаций, когда одна из стран-участниц чувствует угрозу своей безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал операцию "безрассудным и неспровоцированным нападением" и пообещал обсудить в рамках альянса "последствия" действий России при поддержке Украины.
Теги
УкраинаСШАВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоФон дер Ляйен, УрсулаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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