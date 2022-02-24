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Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что на Украине выдадут оружие всем желающим

Президент Украины также заявил, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, которые готовы с оружием в руках защищать родину

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будут выдавать оружие всем желающим защитить ее суверенитет.

"Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для зашиты нашей земли всем-всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет", - сказал он в четверг на брифинге.

"Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов", - добавил он.

Зеленский заявил, что украинская армия ведет тяжелые бои. "Вооруженные силы Украины ведут, действительно, тяжелые бои, отбивая атаки в Донбассе и в других регионах - на востоке, на севере, на юге", - сказал он. "Украина атакована с севера, востока и юга, атакована с воздуха", - уточнил он.

Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны снимает санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну.

"Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением Совета национальной безопасности и обороны, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны", - сказал президент страны.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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