Лукашенко: нельзя допустить наземной операции на Украине из-за угрозы войны

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым не допустить "массовой бойни" и наземной операции на Украине во избежание полномасштабной войны.

"Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай Бог, начнется наземная операция <...>. При наземной операции - единственный выстрел, и погибнет хоть один человек - это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Лукашенко, в четверг на оперативном совещании с военными, сообщает агентство БелТА.