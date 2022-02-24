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Молния

Лукашенко: нельзя допустить наземной операции на Украине из-за угрозы войны

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым не допустить "массовой бойни" и наземной операции на Украине во избежание полномасштабной войны.

"Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай Бог, начнется наземная операция <...>. При наземной операции - единственный выстрел, и погибнет хоть один человек - это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить", - подчеркнул Лукашенко, в четверг на оперативном совещании с военными, сообщает агентство БелТА.

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