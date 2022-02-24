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Президент Чехии призвал отключить Россию от SWIFT

Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT.

Военная операция на Украине
Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам
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