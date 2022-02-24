Бельгия выступает за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бельгия выступает за то, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам, включая студентов и путешествующих по работе. Об этом заявил в четверг госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди, передает агентство Reuters.

"Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию", - заявил он. "В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на [выдачу] виз россиянам не должен быть табуирован", - добавил Махди.