Швеция заявила о готовности оказать Украине дополнительную помощь в области обороны

СТОКГОЛЬМ, 24 февраля. /ТАСС/. Швеция готова оказать Украине дополнительную помощь в области усиления обороны. Об этом заявила на пресс-конференции в четверг премьер-министр королевства Магдалена Андерссон.

"Швеция оказывает поддержку Украине как на двусторонней основе, так и через ЕС. Дополнительные меры поддержки будут актуальны", - отметила она. "Я поручила министру обороны Петеру Хультквисту подготовить решения, чтобы Швеция могла помочь Украине в деле дальнейшего укрепления ее сил сопротивления", - сообщила Андерссон.

Хультквист подтвердил готовность оказать помощь. "Вооруженные силы Швеции готовы действовать индивидуально и вместе с другими [государствами], если наши интересы и наша страна будут под угрозой, прямо сейчас мы готовим решение о дальнейшей поддержке Украины", - заявил он.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.