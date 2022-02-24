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Военная операция на Украине

Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины

Еврокомиссия поможет странам ЕС в подготовке к принятию беженцев из Украины - еврокомиссар.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
Молния
НАТО развертывает дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы
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