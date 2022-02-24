В ДНР приостановили эвакуацию населения

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эвакуация населения из Донецкой Народной Республики приостановлена, обстановка остается спокойной. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается ситуации в самой республике, она остается спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения - она приостанавливается", - сказал он.

"Для нас сейчас самое важное - это те населенные пункты, которые расположены у линии соприкосновения непосредственно, потому что некоторые части, некоторые подразделения Вооруженных формирований Украины, они все же не готовы сдаваться, но наносят они свои удары как раз по жилым кварталам, по населенным пунктам, по жилым районам", - добавил Пушилин.

Глава ДНР также заявил, что со стороны войск и руководства признанной республики предпринимаются все шаги, чтобы не допустить гибели и ранения гражданского населения.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля объявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.