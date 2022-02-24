В МИД Чехии заявили, что санкции против России повлияют на качество жизни россиян

ПРАГА, 24 февраля. /ТАСС/. Меры против России, которые будут введены из-за действий Москвы в отношении Украины, негативно повлияют на качество жизни россиян. Такое мнение высказал в четверг журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Наша реакция, включая санкции, будет иметь совершенно принципиальное воздействие на российскую экономику и технический прогресс [РФ], а значит и на качество жизни граждан РФ", - утверждал он.

Чехия будет поддерживать Украину в создавшейся ситуации. "Призываем РФ отозвать войска из Украины и вернуться за стол переговоров", - сказал он.

Министр проинформировал, что Чехия временно закрыла свое посольство в Киеве. Продолжает работать генеральное консульство страны во Львове.

Глава МИД Чехии призвал находящихся на Украине граждан республики немедленно покинуть эту страну. Липавский, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил возможность снижения уровня дипломатических отношений с РФ.

"Правительство в данный момент рассматривает дальнейшие шаги [по отношению к РФ]. Ключевым [моментом при принятии возможных решений] будет заседание Государственного совета безопасности в 11:00 (13:00 мск) [в четверг]", - сказал министр. Кабмин будет также реагировать на участие Белоруссии в ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.