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Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
МИД Словакии заявил, что НАТО создаст на Востоке альянса структуры ВС, как в Прибалтике
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