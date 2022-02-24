{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Европарламент проведет экстренную пленарную сессию по Украине 1 марта

Европарламент проведет экстренную пленарную сессию по Украине 1 марта - заявление.

МИД Словакии заявил, что НАТО создаст на Востоке альянса структуры ВС, как в Прибалтике
Читать полностью