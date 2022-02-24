НАТО развертывает дополнительные силы в восточной части альянса

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. НАТО приняла решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса в связи с военной операцией России на Украине. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам экстренного заседания.

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что НАТО "решила предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе". "Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора (статья, предполагающая проведение консультации при опасности для одной или нескольких стран-членов НАТО - прим. ТАСС). Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планированием защиты всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными", - говорится в нем.

НАТО осуждает операцию РФ

Как говорится в заявлении альянса, страны - члены НАТО решительным образом осуждают операцию России на Украине и призывают Москву немедленно прекратить военные действия. "Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины. Мы также осуждаем Белоруссию за то, что она допустила это нападение", - отмечается в нем.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся", - говорится в заявлении НАТО.

Страны альянса также осудили решение РФ признать ЛНР и ДНР. "Мы решительно осуждаем решение России распространить признание на сепаратистские регионы восточной Украины. Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и противоречит Минским соглашениям, которые подписала Россия. Союзники никогда не согласятся с этим незаконным признанием", - говорится в нем.

"Лидеры России должны нести полную ответственность за последствия своих действий", утверждает НАТО. "Россия заплатит очень высокую экономическую и политическую цену. НАТО будет продолжать тесно координировать свои действия с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - добавили в альянсе.