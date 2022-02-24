Черногория отозвала своего посла с Украины

БЕЛГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Черногория отозвала своего посла Драгицу Понорац с Украины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства иностранных дел балканской страны.

"В связи с военными действиями России и осложнением ситуации, оповещаем общественность, что посол Драгица Понорац отозвана с Украины, и в нашем посольстве в Киеве в данный момент находятся нанятые на месте работники. С раннего утра посольство Черногории находится в контакте с нашими гражданами, которые находятся на территории Украины, некоторые из них выразили заинтересованность в том, чтобы покинуть страну", - говорится в сообщении ведомства.

Поскольку украинские власти проинформировали, что воздушное пространство закрыто, в посольстве говорят, что возвращение возможно по суше, но предупреждают, что дороги перегружены из-за большого количества граждан, желающих покинуть город, сообщают в министерстве.

МИД Черногории в очередной раз призвал своих граждан покинуть Украину, напомнив, что кроме посольства в Киеве, черногорцы могут воспользоваться услугами посольств в Румынии, Польше и Венгрии.