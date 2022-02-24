Военное положение и очереди на КПП. Что происходит на Украине

Власти Украины объявили о введении в стране военного положения после начала специальной военной операции, провести которую распорядился в четверг президент РФ Владимир Путин с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

В середине дня президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Из Киева сообщают об ажиотаже в банках и на АЗС, поступают также сведения о значительном увеличении потока автомобилей на пограничных КПП. Небо над Украиной фактически закрыто для гражданской авиации.

ТАСС собрал основное о ситуации на Украине на данный момент.

Военное положение

"Мы вводим военное положение на всей территории страны", - заявил украинский президент в видеобращении, размещенном утром в его Telegram-канале. Зеленский также призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Позднее за введение военного положения проголосовали депутаты Верховной рады. По словам депутата от правящей партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, данное решение поддержали 300 парламентариев.

В середине дня Зеленский на брифинге сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Последствия спецоперации

С утра украинские СМИ сообщали, что в целом в нескольких городах, включая Киев, Харьков, Мариуполь, были слышны звуки взрывов.

Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в нескольких областях. По ее данным, произошло возгорание на складе боеприпасов в селе Ольшаница в Киевской области и на двух военных складах в Днепропетровской области. Также зафиксированы возгорания на складе горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей Хмельницкой области, на военных складах Полтавской и Черкасской областях.

В пресс-службе ведомства также заявили о пожарах в военных частях в Винницкой и Киевской областях. В ГСЧС утверждают, что на территорию военного склада в Житомирской области попал снаряд. Также сообщается об обстреле воинской части во Львовской области и в Ивано-Франковске. В городе Мариуполь, по информации Госслужбы, загорелись семь частных домов.

Раздача оружия

Министр обороны Алексей Резников в Facebook призвал "всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас вступить в ряды сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины" в регионе пребывания.

Национальная полиция Украины издала указ, разрешающий по "максимально упрощенной процедуре" выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, "готовым защищать" страну.

Президент Зеленский пообещал, что с украинцев, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, эти санкции снимут, если они пойдут защищать Украину с оружием в руках. Он добавил, что "каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации".

Ограничения в больницах

Минздрав Украины "до отдельного распоряжения" прекратил плановую госпитализацию и проведение плановых операций.

При этом в ведомстве заверили, что в связи с введением военного положения в стране медучреждения окажут помощь всем, кто в ней нуждается.

Обстановка в столице

Жители Киева массово покупают товары первой необходимости и продукты, в магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других основным продуктов. Кафе и рестораны закрыты.

Большие очереди также выстроились у банкоматов и на автозаправочных станциях. На некоторых АЗС протяженность очередей достигает сотни метров, кое-где топливо закончилось, но автомобилисты продолжают ждать нового подвоза.

Столичный мэр Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что "ситуация в Киеве пока под контролем, но люди, конечно, нервничают".

Очереди на КПП

Сообщается также о внушительных очередях, выстроившихся на приграничных КПП. По наблюдению корреспондента ТАСС, на пограничном пункте, обслуживающем одесское направление, возможности выехать в Молдавию ожидают десятки автомобилей.

Украинское издание "Страна" сообщило, что на пограничном переходе в Ужгороде выстроилась "огромная очередь" автомобилей, стремящихся выехать в Словакию.

Из Минска сообщают, что украинские власти распорядились закрыть все КПП на границе с Белоруссией.

Небо закрыто

Европейское агентство по авиационной безопасности сообщило, что территория Украины является "зоной активного конфликта", в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов.

"Наличие и возможное использование широкого спектра наземных и бортовых средств ведения боевых действий представляет высокий риск для гражданских полетов, выполняющихся на всех высотах и эшелонах полета", - предупредило агентство. В сообщении отмечается, что "существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов".

После этого предупреждения многие авиакомпании объявили о временной приостановке воздушного сообщения с Украиной.

Эвакуация иностранцев