Военное положение и очереди на КПП. Что происходит на Украине

Власти Украины объявили о введении в стране военного положения после начала специальной военной операции, провести которую распорядился в четверг президент РФ Владимир Путин с целью защиты людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В середине дня президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Из Киева сообщают об ажиотаже в банках и на АЗС, поступают также сведения о значительном увеличении потока автомобилей на пограничных КПП. Небо над Украиной фактически закрыто для гражданской авиации.
ТАСС собрал основное о ситуации на Украине на данный момент.
Военное положение
- "Мы вводим военное положение на всей территории страны", - заявил украинский президент в видеобращении, размещенном утром в его Telegram-канале. Зеленский также призвал украинцев соблюдать спокойствие и оставаться дома.
- Позднее за введение военного положения проголосовали депутаты Верховной рады. По словам депутата от правящей партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, данное решение поддержали 300 парламентариев.
- В середине дня Зеленский на брифинге сообщил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Последствия спецоперации
- С утра украинские СМИ сообщали, что в целом в нескольких городах, включая Киев, Харьков, Мариуполь, были слышны звуки взрывов.
- Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о подрыве телебашни в Луцке и пожарах на военных складах в нескольких областях. По ее данным, произошло возгорание на складе боеприпасов в селе Ольшаница в Киевской области и на двух военных складах в Днепропетровской области. Также зафиксированы возгорания на складе горюче-смазочных материалов в одной из воинских частей Хмельницкой области, на военных складах Полтавской и Черкасской областях.
- В пресс-службе ведомства также заявили о пожарах в военных частях в Винницкой и Киевской областях. В ГСЧС утверждают, что на территорию военного склада в Житомирской области попал снаряд. Также сообщается об обстреле воинской части во Львовской области и в Ивано-Франковске. В городе Мариуполь, по информации Госслужбы, загорелись семь частных домов.
Раздача оружия
- Министр обороны Алексей Резников в Facebook призвал "всех, кто готов и умеет держать оружие, прямо сейчас вступить в ряды сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины" в регионе пребывания.
- Национальная полиция Украины издала указ, разрешающий по "максимально упрощенной процедуре" выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, "готовым защищать" страну.
- Президент Зеленский пообещал, что с украинцев, находящихся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны, эти санкции снимут, если они пойдут защищать Украину с оружием в руках. Он добавил, что "каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации".
Ограничения в больницах
- Минздрав Украины "до отдельного распоряжения" прекратил плановую госпитализацию и проведение плановых операций.
- При этом в ведомстве заверили, что в связи с введением военного положения в стране медучреждения окажут помощь всем, кто в ней нуждается.
Обстановка в столице
- Жители Киева массово покупают товары первой необходимости и продукты, в магазинах выстраиваются очереди, в некоторых точках нет хлеба и других основным продуктов. Кафе и рестораны закрыты.
- Большие очереди также выстроились у банкоматов и на автозаправочных станциях. На некоторых АЗС протяженность очередей достигает сотни метров, кое-где топливо закончилось, но автомобилисты продолжают ждать нового подвоза.
- Столичный мэр Виталий Кличко в интервью газете Bild заявил, что "ситуация в Киеве пока под контролем, но люди, конечно, нервничают".
Очереди на КПП
- Сообщается также о внушительных очередях, выстроившихся на приграничных КПП. По наблюдению корреспондента ТАСС, на пограничном пункте, обслуживающем одесское направление, возможности выехать в Молдавию ожидают десятки автомобилей.
- Украинское издание "Страна" сообщило, что на пограничном переходе в Ужгороде выстроилась "огромная очередь" автомобилей, стремящихся выехать в Словакию.
- Из Минска сообщают, что украинские власти распорядились закрыть все КПП на границе с Белоруссией.
Небо закрыто
- Европейское агентство по авиационной безопасности сообщило, что территория Украины является "зоной активного конфликта", в связи с чем ее воздушное пространство и важнейшая инфраструктура подвержены влиянию военных действий, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов.
- "Наличие и возможное использование широкого спектра наземных и бортовых средств ведения боевых действий представляет высокий риск для гражданских полетов, выполняющихся на всех высотах и эшелонах полета", - предупредило агентство. В сообщении отмечается, что "существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов".
- После этого предупреждения многие авиакомпании объявили о временной приостановке воздушного сообщения с Украиной.
Эвакуация иностранцев
- Многие иностранные государства объявили о временном прекращении работы своих диппредставительств либо о переводе их из Киева во Львов.
- Целый ряд государств готовятся эвакуировать своих граждан с территории Украины либо вывезти их в безопасные районы на западе.
- Посольство КНР в Киеве, напротив, призвало находящихся на Украине граждан Китая без крайней необходимости не покидать свои дома и следить за ситуацией, поскольку "спешные попытки выезда сопряжены с неконтролируемыми рисками".