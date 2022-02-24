СМИ: сотрудники Службы безопасности Украины сжигают документы

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины сжигают документы в центре Киева вблизи здания спецслужбы. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав соответствующую видеозапись действий сотрудников на улице Прорезной в Киеве в Шевченковском районе вблизи здания СБУ.

Ранее в четверг Верховная рада ввела военное положение на всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.