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Великобритания заявила об усилении готовности к кибератакам из России

Глава британского МВД Прити Пател объявила о готовности страны дать активный ответ на любые кибератаки со стороны РФ

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены максимально усилить готовность к кибератакам и дезинформационным кампаниям, которые якобы может осуществить Россия. Об этом заявила в четверг на своей странице в Twitter глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Следя за развитием событий, мы будем обращать особое внимание на потенциал осуществления кибератак и дезинформацию, исходящие со стороны России, - отметила Пател. - Не сомневайтесь в том, что правительство [Великобритании] в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы максимально усилить нашу устойчивость к любым подобным атакам, на которые последует настолько активный ответ, насколько это необходимо".

На прошлой неделе Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил британские организации и бизнес о якобы существующей угрозе хакерских атак со стороны РФ, указав при этом, что пока он не располагает данными "о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций из Соединенного Королевства в свете ситуации на Украине".

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