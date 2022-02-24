Великобритания заявила об усилении готовности к кибератакам из России

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены максимально усилить готовность к кибератакам и дезинформационным кампаниям, которые якобы может осуществить Россия. Об этом заявила в четверг на своей странице в Twitter глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

"Следя за развитием событий, мы будем обращать особое внимание на потенциал осуществления кибератак и дезинформацию, исходящие со стороны России, - отметила Пател. - Не сомневайтесь в том, что правительство [Великобритании] в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы максимально усилить нашу устойчивость к любым подобным атакам, на которые последует настолько активный ответ, насколько это необходимо".

На прошлой неделе Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил британские организации и бизнес о якобы существующей угрозе хакерских атак со стороны РФ, указав при этом, что пока он не располагает данными "о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций из Соединенного Королевства в свете ситуации на Украине".