Военных инструкторов Литвы эвакуировали с Украины

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Находившиеся на Украине литовские военные инструкторы из-за начала военных действий на территории страны эвакуированы в Литву. Об этом в четверг в эфире национального радио LRT сообщил глава Минобороны Арвидас Анушаускас.

"Мы провели эвакуацию инструкторов, как это сделали и другие страны НАТО", - заявил он.

По словам министра, литовские специалисты успели завершить обучение украинских военных использованию недавно переданного вооружения. Тип этой амуниции он не назвал, но известно, что 13 февраля Литва направила на Украину партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. "Если у кого-то были сомнения в том, что мы успеем обучить украинских коллег работе с переданным вооружением, то уже есть первые подтверждения того, что эти средства успешно используются", - утверждал Анушаускас.

На Украине находились около 40 литовских инструкторов. Группа была скомплектована из представителей добровольческих военизированных структур, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им была поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью 676 тыс. евро.