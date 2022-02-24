Представители Армении и Турции обсудили шаги для нормализации отношений двух стран

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Специальные представители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч в четверг в Вене в ходе переговоров обменялись мнениями о реализации конкретных шагов для нормализации отношений двух стран. Об этом сообщает МИД Армении.

"Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование отношений между Арменией и Турцией, о чем они договорились во время их первой встречи в Москве. Они обменялись мнениями о возможных совместных конкретных шагах в этом направлении, подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий", - отмечается в сообщении МИД Армении.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве. Армянские власти позитивно оценили ее, однако заявили, что заинтересованы в проведении содержательных переговоров, в результате которых откроются границы и будут установлены дипломатические отношения.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.