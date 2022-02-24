Санкции ЕС против России из-за Украины официально одобрят 25 февраля

МАДРИД, 24 февраля. /ТАСС/. Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России из-за начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Oras.

"В настоящий момент технические группы завершают тексты [по санкциям], этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит [санкции] официально, они будут приведены в действие, - отметил Боррель. - [Санкции] затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения". "Мы будем говорить с Японией, с Индией, со всеми странами, с которыми мы можем вместе противостоять, чтобы остановить эту агрессию", - уточнил глава дипломатии ЕС.

"Можем сказать, что это не наша война, но это наша безопасность, - сказал он. - У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике". "Атака такого масштаба готовилась в течение месяцев или годов, - утверждал Боррель. - У нас снова будет напряженная ситуация на наших границах".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.