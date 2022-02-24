МВД Польши не исключает закрытия границ с Россией и Белоруссией

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский не исключил и не подтвердил возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией.

"Мы рассматриваем разные сценарии", - сказал он в четверг на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли польскими властями такой шаг. Министр отметил, что власти "будут внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах с Белоруссией, так и на российской границе".

"В соответствующее время и в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - указал министр.