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Военная операция на Украине

МВД Польши не исключает закрытия границ с Россией и Белоруссией

Глава ведомства Мариуш Каминьский отметил, что власти "будут внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах с Белоруссией, так и на российской границе"

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский не исключил и не подтвердил возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией.

"Мы рассматриваем разные сценарии", - сказал он в четверг на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли польскими властями такой шаг. Министр отметил, что власти "будут внимательно наблюдать за тем, что происходит как на границах с Белоруссией, так и на российской границе".

"В соответствующее время и в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу", - указал министр.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаВоенная операция на Украине
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