Президент Литвы подписал декрет о чрезвычайном положении с 24 февраля

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении в стране чрезвычайного положения в связи с обострением на Украине, решение должен утвердить Сейм (парламент). Об этом глава государства сообщил в четверг журналистам.

"Оценив сложившуюся обстановку, мы должны использовать необходимые средства для укрепления внешней безопасности Литвы. Мною подписан декрет о чрезвычайном положении с 24 февраля, который на внеочередной сессии утвердит Сейм", - сказал он.

В декрете содержится положение о более гибком использовании государственного резерва и усиления охраны границы с использованием армии. "Сложившаяся ситуация создает благоприятные условия для ведения по указанию российских и белорусских властей гибридных атак и разного рода провокаций против Литвы, особенно в районе границы", - говорится в документе

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен еще в начале дня сообщила, что законодатели соберутся для утверждения декрета в течение нескольких часов, однако пока оперативно созвать депутатов не удается. В парламенте в настоящее время перерыв между осенней и весенней сессиями.

Так или иначе, Сейм будет утверждать декрет президента уже задним числом, так как он предусматривает введение чрезвычайного положения с 13:00 24 февраля, что соответствует 14:00 мск. Как указано в декрете, этот режим будет действовать до 10 марта. Спикер Сейма заявила, что 10 марта начинается весенняя сессия парламента, когда депутаты смогут принять решение по чрезвычайному положению. Согласно литовским законам, такой режим может вводиться не дольше, чем на месяц, после чего необходимо новое решение.

Общей границы с Украиной у Литвы нет. Между этими странами находится Белоруссия.