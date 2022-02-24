В ООН призвали соседние с Украиной страны не закрывать границы для беженцев

ЖЕНЕВА, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в четверг призвал соседние с Украиной страны оставлять границы открытыми "для тех, кто ищет безопасности и защиты".

"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) работает с правительствами соседних [с Украиной] стран, призывая их оставлять границы открытыми для тех, кто ищет безопасности и защиты, - отметил он. - Мы остаемся готовыми поддержать усилия всех в реагировании на любую ситуацию, касающуюся вынужденного перемещения населения".

Гранди сообщил о том, что его управление "усилило операции и возможности на Украине и в соседних странах", и оно привержено "оказанию поддержки населению на Украине и в государствах региона". УВКБ намерено оказывать помощь нуждающимся, "где это необходимо и возможно". Для этого должны быть гарантированы безопасность гуманитарной деятельности и доступ к нуждающимся, подчеркнул он.

Верховный комиссар сообщил о поступающих в УВКБ сообщениях о том, что "люди начинают покидать свои дома в поисках безопасности". Он напомнил, что необходимо защищать "жизни гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру" в соответствии с международным гуманитарным правом.