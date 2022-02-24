Российский посол был вызван в МИД Румынии

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в четверг в МИД страны в связи с проведением Россией военной операции на Украине. Об этом сообщило румынское внешнеполитическое ведомство.

"По этому случаю, - указывается в сообщении, - государственный секретарь МИД по стратегическим делам Юлиан Фота сообщил о твердом осуждении признания Россией так называемой независимости украинских сепаратистских регионов Донецка и Луганска, а также вторжения и неспровоцированной военной агрессии России против Украины".

"Румынский дипломат повторил позицию своей страны о немедленном и безусловном прекращении российских военных операций против Украины и выводе российских вооруженных сил со всей территории Украины".

Государственный секретарь отметил, что "комплекс ограничительных мер, уже принятых в отношении России в результате нарушения международного права, будет соответствующим образом дополнен в результате новой агрессии 24 февраля 2022 года".

Фота подтвердил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.