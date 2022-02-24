В Белоруссии назвали фейковыми сообщения об участии военных страны в операции в Донбассе

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии назвало фейковыми сообщения от том, что белорусские военные якобы принимают участие в специальной операции Вооруженных сил России в Донбассе. Об этом заявил в четверг помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.

"Сообщение об участии в специальной военной операции в Донбассе Вооруженных сил Республики Беларусь являются фейковыми", - отметил помощник главы Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Касинский проинформировал, что "отдельные части и подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения".

Помощник главы Минобороны также добавил, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий "по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов".

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил журналистам, что главнокомандующим была поставлена задача усилить прикрытие южного направления государственной границы.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.