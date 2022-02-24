Власти Молдавии опровергли сообщения о призыве в армию из-за ситуации на Украине

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии опровергло сообщения о призыве резервистов в вооруженные силы республики из-за ситуации на Украине.

"Некоторые граждане Республики Молдова получили фальшивые sms-сообщения с призывом в армию. Правительство официально опровергает эту манипуляцию, призывная программа не ведется и не планируется. Материалы, касающиеся этой фейковой информации, направлены в полицию, а лица, распространяющие такие фейки, будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте правительства. В нем осуждаются попытки манипулировать общественным мнением через СМИ и социальные сети.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.