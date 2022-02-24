Премьер Италии анонсировал "жесткий пакет санкций" ЕС в отношении России

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. ЕС до конца дня примет очень "жесткий пакет санкций" в отношении РФ. Об этом заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги, выразив полную поддержку украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Сегодня во второй половине дня у нас будут консультации в рамках Группы семи, в которых примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, потом я отправлюсь в Брюссель на чрезвычайное заседание Совета Европы. Там мы примем пакет очень жестких санкций в отношении России", - сказал Драги. "Мы обещали серьезные последствия, если Россия, как и произошло, отстранит наши усилия по разрешению этого кризиса политическим путем", - продолжил он. "Действия российских властей в последние дни делают [диалог] невозможным. Италия и ЕС, а также все союзники требуют от президента [РФ] Владимира Путина немедленно прекратить кровопролитие и отвести вооруженные силы за международно признанные границы Украины", - сказал итальянский премьер.

Он добавил, что "правительство Италии намерено неустанно работать над разрешением кризиса".

Драги также указал, что посольство Италии в Киеве остается открытым и продолжает работу "в тесной координации с местными властями", в том числе, чтобы "гарантировать безопасность 2 000 итальянцам, переживающим на Украине". При этом он уточнил, что "посольство готово к любым необходимым решениям". "Италия полностью придерживается линию своих партнеров. Вместе мы сделаем все необходимое, чтобы сохранить суверенитет Украины, гарантировать безопасность Европы и соблюдение международного порядка", - заключил Драги.

Диалог с Россией

Власти Италии верили в "мирное разрешение кризиса" вокруг Украины, но считают, что последние действия российских властей делают диалог с ними невозможным, заявил Драги.

"Действия российских властей в последние дни делают [диалог] невозможным. Италия и ЕС, а также все союзники требуют от президента [РФ] Владимира Путина немедленно прекратить кровопролитие и отвести вооруженные силы за международно признанные границы Украины", - сказал Драги.