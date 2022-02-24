В ДНР сообщили о повреждении газопровода под Горловкой в результате обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Газопровод был поврежден в пригороде Горловки из-за обстрела киевских силовиков. Об этом в четверг сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) поселка Гольмовский населенный пункт Горловка зафиксировано повреждение газопровода по адресу улица Введенского, 120", - говорится в сообщении.

Ранее в представительстве сообщили, что украинская армия с утра более 15 раз открывала огонь по территории ДНР.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.