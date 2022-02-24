В ДНР заявили, что ВСУ ведут перестрелки с батальонами украинских националистов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут бои с батальонами украинских же националистов. Об этом в четверг заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Да, подтверждаю. Нужно понимать, что такие перестрелки бывают, особенно в эпоху обострений. Здесь нет ничего нового, из ряда вон выходящего. Потому что кто-то хочет сражаться, кто-то из них уже не хочет сражаться, хочет уйти, поэтому, конечно, другие подразделения, особенно если это касается карательных батальонов и подразделений "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), то, естественно, они будут стоять за спинами всушников и гнать их на убой", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.