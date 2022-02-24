{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

В ДНР заявили, что ВСУ ведут перестрелки с батальонами украинских националистов

Первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов отметил, что карательные батальоны и подразделения "Правого сектора" "будут стоять за спинами всушников и гнать их на убой"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут бои с батальонами украинских же националистов. Об этом в четверг заявил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала "Россия-24".

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Да, подтверждаю. Нужно понимать, что такие перестрелки бывают, особенно в эпоху обострений. Здесь нет ничего нового, из ряда вон выходящего. Потому что кто-то хочет сражаться, кто-то из них уже не хочет сражаться, хочет уйти, поэтому, конечно, другие подразделения, особенно если это касается карательных батальонов и подразделений "Правого сектора" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС), то, естественно, они будут стоять за спинами всушников и гнать их на убой", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Теги
УкраинаВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации РФ в Донбассе
Президент Белоруссии заявил, что страна предлагала руководству Минобороны Украины связаться с главой Минобороны РФ
Лукашенко заявил, что белорусские войска не принимают участия в спецоперации РФ в Донбассе
Читать полностью