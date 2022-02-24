Организация военных инвалидов обратилась к Путину с просьбой защитить жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация военных инвалидов "ВоИн" призвала защитить население Луганска и Донецка. Об этом говорится в официальном обращении к президенту России Владимиру Путину на сайте организации.

"В сложившейся ситуации мы просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять, как главу нашего государства, меры к тому, чтобы защитить народы Донбасса и Луганска, чтобы ни одна бомба не упала на головы проживающих там матерей и детей!" - говорится в сообщении.

Как отмечено в обращении, многие западные страны хотят разжечь вражду между народами Украины и России, союз между которыми имел многовековые общие исторические корни.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.