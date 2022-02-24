Глава ЕК: новые санкции ЕС будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию в РФ

БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции Евросоюза против России будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию в стране. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Санкции, которые мы готовим, окажут серьезное воздействие на Россию. Российская экономика уже столкнулась с усиленным давлением. Теперь это давление будет накапливаться. Наши меры ослабят технологические позиции России в ключевых областях, на которых элита зарабатывает большую часть своих денег. Новые санкции будут подавлять экономический рост и усиливать инфляцию", - сказала она.

По словам главы ЕК, новый пакет санкций будет введен в координации с международными партнерами, среди которых США, Великобритания, Канада, Япония и Австралия.

Ранее 23 февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с признанием Москвой независимости ЛНР и ДНР. Он включает персональные и экономические ограничительные меры в отношении России. На саммите ЕС 24 февраля страны сообщества намерены одобрить второй пакет санкций в связи с проведением Россией военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.