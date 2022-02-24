Погранслужба Литвы ввела максимально высокий уровень готовности к охране границы

ВИЛЬНЮС, 24 февраля. /ТАСС/. Служба охраны государственной границы при МВД Литвы приведена в состоянии высшей готовности. Об этом ведомство сообщило в четверг на своем сайте.

"В связи с ситуацией на Украине погранслужба задействовала дополнительные меры по усилению охраны границы. На находящихся в зоне ответственности Литвы участках внешней границы ЕС, то есть границы с Белоруссией и Россией, вводится план высшего уровня готовности", - говорится в сообщении. Как отметило ведомство, детали этого плана разглашению не подлежат.

Протяженность границы Литвы и Белоруссии, совпадающей с внешней границей ЕС, составляет около 680 км. Протяженность литовско-российской границы (Литва граничит только с Калининградской областью РФ) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км - по Куршскому заливу, 22,2 км - по Балтийскому морю. Общей границы с Украиной у Литвы нет.