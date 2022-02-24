Метро и общественный транспорт в Киеве продолжают работать

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Общественный транспорт продолжает работать в Киеве. Как сообщает корреспондент ТАСС, метро также функционирует в обычном режиме, однако проход через турникеты оплаты стал свободным. Это связано с тем, что метрополитен может использоваться жителями города как бомбоубежище.

Пресс-служба Киевского метрополитена уточняет, что система оплаты будет отключена до особого решения городских властей. "46 станций могут работать в режиме укрытия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в Facebook. В пресс-службе также отмечают, что движение по одной из веток частично приостановлено "по организационным причинам", по остальным линиям перевозка пассажиров продолжается в обычном графике.

Проезд на остальном общественном транспорте также сделали бесплатным, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.