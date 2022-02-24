DPA: Меркель отказалась от публичных заявлений по событиям вокруг Украины

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не намерена делать публичных заявлений в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на окружение экс-главы правительства Германии.

"Публичных заявлений не планируется", - отметили источники агентства. При этом в окружении Меркель сообщили, что она следит за развитием ситуации.

Меркель занимала пост канцлера ФРГ, когда в 2014 году произошел государственный переворот на Украине, а затем были заключены Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.