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В ЦАР освободили четверых французских военнослужащих из миссии ООН

Французских военных, входивших в подразделение охраны руководства MINUSCA, задержали после поступления информации о том, что они могли участвовать в подготовке покушения на президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру

ПРЕТОРИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Франции, задержанные неделю назад в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по подозрению в подготовке покушения на президента страны, освобождены. Об этом объявил в четверг спецпредставитель генсека ООН и глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Манкер Ндиайе.

"Только что освобождены четыре сотрудника MINUSCA, арестованные 18 февраля в аэропорту [столицы ЦАР] Банги", - сообщил он в Twitter. Данная информация уже подтверждена посольством Франции в ЦАР.

Французские военные, входившие в подразделение охраны руководства MINUSCA, были задержаны местными службами безопасности после поступления информации о том, что они могли участвовать в подготовке покушения на президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру. Как сообщил центральноафриканский новостной портал "Корбоньюс", прокуратура ЦАР проверила имевшуюся информацию и не нашла никаких признаков причастности граждан Франции к возможному заговору.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны в центре Африки. На текущий день миссия насчитывает более 14 тыс. человек, включая 12 870 военнослужащих. Свои армейские контингенты в состав МИНУСКА направили более 10 стран. В состав миссии также входят 2 тыс. полицейских.

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